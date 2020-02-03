BASK Genel Başkanı Bayram Zengin'den enflasyon açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel BASK Genel Başkanı Bayram Zengin'den enflasyon açıklaması Açıklaması - Son Dakika

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin'den enflasyon açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin, 2019'u telafi edilmeyen kayıplarla geride bırakan memur ve emekliler için 2020'nin de kayıplarla başladığını iddia etti.

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin'den enflasyon açıklaması Açıklaması, System.String[]

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin, 2019'u telafi edilmeyen kayıplarla geride bırakan memur ve emekliler için 2020'nin de kayıplarla başladığını iddia etti.

Zengin, TÜİK'in açıkladığı 2020 ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TÜİK rakamlarına göre ocak ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,35 arttığını hatırlatan Zengin, "Böylece Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından ocakta memurlara reva görülen yüzde 4'lük sadaka miktarı artışın üçte biri, ocak ayı enflasyonu ile erimiştir. TÜİK rakamları incelendiğinde, ocak ayında harcama gurubu ağırlığı yüzde 23,29 olan gıda ve alkolsüz içeceklerdeki enflasyon artışının yüzde 4,65 olduğu görülmektedir. Memur ve emeklileri ile asgari ücretlilerin aylıklarının yüzde 35'i ile yüzde 50'si arasındaki miktarın sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için gıda harcamalarına ayırmak zorunda oldukları düşünüldüğünde, durumun vahameti ortaya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çarşı-pazardaki, doğal gaz ve elektrik faturalarındaki, gıda maddelerindeki fiyat artışının TÜİK rakamlarına yansımadığını savunan Zengin, şunları kaydetti:

"Bu durumda, Türkiye genelinde TÜİK tarafından enflasyon belirlenmesinde fiyat alınan alışveriş merkezlerinin isim ve adreslerini isteme hakkımız vardır. Bir kez daha talep ediyoruz: TÜİK, enflasyon belirlenmesinde fiyat alınan alışveriş merkezlerinin isim ve adreslerini açıklasın. Memur ve emeklilerinin aylıklarına, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu marifetiyle 2020 ocak ayında yapılan ve temmuz ayına kadar geçerli olacak artış yüzde 4'tür. Ocak ayı enflasyon oranıyla bu miktarın üçte biri, dönemin bitmesine 5 ay kala erimiştir. 2019 yılını telafi edilmeyen kayıplarla geride bırakan memur ve emeklileri için, 2020 yılı da kayıplarla başlamıştır."

Zengin, tüm girişimlerine rağmen memurların ikramiye hakkının da göz ardı edildiğini savundu.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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