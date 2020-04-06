Bask yerel polisinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Bask yerel polisinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
İspanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle iş hayatına devam etmek zorunda kalan sağlık çalışanlarına destek vermek isteyen Bask yerel polisleri, hastane önüne gelerek alkışladı.
İspanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle iş hayatına devam etmek zorunda kalan sağlık çalışanlarına destek vermek isteyen Bask yerel polisleri, hastane önüne gelerek alkışladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:30 Kaynak: AA
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