Başka araca ait plaka kullanan kişiye 5 bin lira ceza yazıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde başka araca ait olduğu belirlenen plakayı kendi aracına takan kişiye 5 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, park halindeki otomobilden şüphelenerek durumu trafik ekiplerine bildirdi.

Otomobilin plakasını sorgulatan ekipler, plakanın, başka araca ait olduğunu belirledi.

Ekipler, çevrede araştırma yaparak ulaştığı aracın sürücüsü M.K.'ye 5 bin lira ceza yazdı. Bu kişi hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Araç yediemin otoparkına çekildi.