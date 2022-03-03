Başka bir araca çarpan otomobil yoldan çıkıp kaldırıma çıktı - Son Dakika
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Başka bir araca çarpan otomobil yoldan çıkıp kaldırıma çıktı

03.03.2022 00:57
Başka bir araca çarpan otomobil yoldan çıkıp kaldırıma çıktı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde aynı istikamette giden otomobil başka bir araca çarparak kaldırıma çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde aynı istikamette giden otomobil başka bir araca çarparak kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Kepez Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak istikametine seyir eden Mertcan Yener idaresindeki 06 BGT 533 plakalı otomobil aynı istikamette seyir eden Yıldıray Yiğitoğlu'nun kullandığı 67 LG 933 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Yiğitoğlu idaresindeki 67 LG 933 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp kaldırıma aşarak durabildi. Kazada 67 LG 933 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Zekiye Yiğitoğlu ve Yaşariye Yiğitoğlu hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralıların hastaneye gitmek istememesi üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yaşanan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aynı istikamette seyir eden otomobillerin çarpışması ve 67 LG 933 plakalı otomobilin yoldan çıkarak kaldırımı aştığı görülüyor. - ZONGULDAK

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Son dakika haberleri | Başka bir araca çarpan otomobil yoldan çıkıp kaldırıma çıktı... O anlar kamerada Son dakika haberleri | Başka bir araca çarpan otomobil yoldan çıkıp kaldırıma çıktı... O anlar kamerada Aynı istikamette giden otomobillerin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı Aynı istikamette giden otomobillerin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak, Otomobil, Ereğli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başka bir araca çarpan otomobil yoldan çıkıp kaldırıma çıktı - Son Dakika


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