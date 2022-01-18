Son dakika gündem: KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ - Son Dakika

Antalya'da kullandığı 07 AHZ 711 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Ali Aktaş, önce bir otomobile daha sonra kaldırıma çıktı. Sinyalisazyon direğini deviren otomobil, hurdaya döndü. Aktaş, kazada ağır yaralanırken diğer aracın sürücüsü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 12.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Hal Kavşağı yan yolunda meydana geldi. Kullandığı 07 AHZ 711 plakalı otomobili ile havaalanı istikametine giden Ali Aktaş, direksiyon hakimiyetini kaybedince Faruk Yılmaz'ın kullandığı 07 AIB 896 plakalı bir otomobile çarptı. Hızını alamayan ve kaldırıma çıkan otomobil, ardından refüjde bulunan sinyalisazyon direğini devirdi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, kazaya ilk müdahaleyi yaparken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Ali Aktaş, ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer aracın sürücüsü Faruk Yılmaz da ayakta yapılan müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye gönderildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan otomobilin içinde bulunan Naci Güner, kazayı yaralanmadan atlattığını belirterek, "Bize yeşil yandıktan sonra hareket ettik. Ancak, bize çarpan aracın hızla geldiğini gördüm. Kırmızı ışıkta geçip, adeta uçuyor gibiydi" dedi.