Son Dakika Haberleri: 'Başka bir dünya yok': İspanya'da iklim değişikliğine karşı 100 binlik yürüyüş
Son Dakika Dünya 'Başka bir dünya yok': İspanya'da iklim değişikliğine karşı 100 binlik yürüyüş - Son Dakika Dünya

'Başka bir dünya yok': İspanya'da iklim değişikliğine karşı 100 binlik yürüyüş

6 saat önce

25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'in sokakları, iklim değişikliğine karşı geniş katılımlı gösteriye sahne oldu.

'Başka bir dünya yok': İspanya'da iklim değişikliğine karşı 100 binlik yürüyüş, System.String[]

25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'in sokakları, iklim değişikliğine karşı geniş katılımlı gösteriye sahne oldu.


Madrid'in merkezinde, "İklim için Yürüyüş" temasında yapılan yürüyüşe 800'den fazla sivil toplum kuruluşuyla sol görüşlü bazı siyasi partiler destek verdi.

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Sivil Toplum Kuruluşu, İspanya, Madrid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:43 
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