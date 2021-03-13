Başka bir ilçeye bağlanmak isterken ortada kalmışlardı! Mahalleli yine muradına eremedi - Son Dakika

Başka bir ilçeye bağlanmak isterken ortada kalmışlardı! Mahalleli yine muradına eremedi

13.03.2021 14:59
Başka bir ilçeye bağlanmak isterken ortada kalmışlardı! Mahalleli yine muradına eremedi, System.String[]

Manisa'nın Cambazlı Mahallesi sakinleri, Turgutlu ilçesine bağlanmak için referandum yapmış ve sandıktan "evet" çıkmıştı. Daha sonra Ahmetli'den ayrılan mahalle Turgutlu ilçesine de bağlanamamış ve ortada kalmıştı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 3 yıldır hizmet alamayan mahalle için kararını verdi. Cambazlı, yeniden Ahmetli Belediyesi'ne bağlanacak.

Ahmetli ile Turgutlu ilçe sınırları arasında bulunan 73 haneli, 220 nüfuslu kırsal Cambazlı Mahallesi'nin daha iyi hizmet alabilmesi amacıyla Ahmetli'den ayrılıp, Turgutlu ilçesine bağlanması için 3 yıl önce Manisa Valiliği'ne başvuru yapıldı. Mahallenin ulaşım bakımından Turgutlu'ya daha yakın olması da böyle bir başvuru yapılmasında etkili oldu. Valilik, 8 Nisan 2018 tarihinde mahallede referandum yapılmasına karar verdi. Referandumda sandıktan 50 'hayır' oyuna karşılık 106 evet oyu çıktı. Sandıktan çıkan sonuçla Cambazlı sakinlerinin tercihi, 19 kilometre mesafedeki Turgutlu oldu.

Başka bir ilçeye bağlanmak isterken ortada kalmışlardı! Mahalleli yine muradına eremedi

İLÇE BELEDİYESİNİN KARARINI BÜYÜKŞEHİR BOZDU

Tüm evraklar, valilik kanalıyla Turgutlu Belediye Başkanlığı'na gönderildi. Turgutlu Belediye Meclisi de 2 Mayıs 2018 tarihinde aldığı kararla Cambazlı'nın Turgutlu'ya bağlanmasını kabul etti. Turgutlu Belediye Meclisi'nin bu kararı, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşındı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Ağustos 2018 tarihinde, Turgutlu Belediye Meclisi kararını iptal edip, Cambazlı Mahallesi'nin 20 kilometre mesafedeki Ahmetli ilçesinde kalması yönünde karar aldı.

Başka bir ilçeye bağlanmak isterken ortada kalmışlardı! Mahalleli yine muradına eremedi

MUHTAR KONUYU YARGIYA TAŞIDI

Cambazlı Mahallesi Muhtarı Refik Bilgiç de Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararının iptali için Manisa 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, oy birliğiyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararını iptal etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kararı istinaf talebi ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, oy birliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin istinaf talebini reddetti. Büyükşehir Belediyesi, bu kez de temyize gitti. Danıştay 8. Dairesi de oy birliğiyle alınan kesin karar ile temyiz talebini reddetti. Danıştay'ın kararı, Manisa Valiliği'nce, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 8 Aralık 2020'de aldığı karar ile Cambazlı Mahallesi'nin Ahmetli ilçesine bağlı kalması yönündeki ilk kararını iptal etti. Ancak Manisa Büyükşehir Belediyesi, referandum kararına rağmen Cambazlı Mahallesi'ni Turgutlu'ya bağlamadı.

Başka bir ilçeye bağlanmak isterken ortada kalmışlardı! Mahalleli yine muradına eremedi

"TURGUTLU'YA BAĞLANANA KADAR MÜCADELEMİ DEVAM ETTİRECEĞİM"

Mahalle sakinleri eksik kararın düzeltilerek, Turgutlu ilçesine bağlanmayı beklerken, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 'Hukuk ve tarifeler' ile 'İmar ve Bayındırlık' komisyonlarının raporu ile şok yaşadı. Hazırlanan rapor, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısında gündeme getirildi. Raporun ardından, Büyükşehir Belediyesi Meclisi, oy birliği ile Cambazlı'nın Ahmetli Belediyesi'nde kalmasına karar verdi.

Cambazlı Mahalle Muhtarı Refik Bilgiç, duruma tepki gösterdi. Bilgiç, "Eksik kararın tamamlanmasını ve Turgutlu ilçesine bağlanmayı bekliyorduk. Bu kez de Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Hukuk ve Tarifeler ile İmar ve Bayındırlık komisyonları tarafından düzenlenen rapor ile Danıştay kararı ve mahalle sakinlerinin iradesi yok sayılarak, bizim talebimi reddetti. Bu raporlar hukuki mantığa aykırıdır. Mahkemeleri yok mu sayacağız. Bu nasıl bir mantık anlamadım. Bu rapor da, Cambazlı halkının iradesini yok sayan bir durumla karşılaştım. Çok üzüldüm. Cambazlı'yı Turgutlu'ya bağlayana kadar mücadelemi devam ettireceğim" dedi.

Başka bir ilçeye bağlanmak isterken ortada kalmışlardı! Mahalleli yine muradına eremedi

Manisa, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başka bir ilçeye bağlanmak isterken ortada kalmışlardı! Mahalleli yine muradına eremedi - Son Dakika Ekonomi


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