Son Dakika Haberleri: Başka bir kızın bıçaklı saldırısına uğrayan genç kız ağır yaralandı
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Başka bir kızın bıçaklı saldırısına uğrayan genç kız ağır yaralandı

1 saat önce

Samsun'da 18 yaşındaki kızın bıçaklı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Başka bir kızın bıçaklı saldırısına uğrayan genç kız ağır yaralandı, System.String[]
Samsun'da 18 yaşındaki kızın bıçaklı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahalesi 30 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki A.A.'nın bıçaklı saldırısına uğrayan Gaye U. (21) çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gaye U., ameliyata alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Gaye U., hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. A.A. ise, polis tarafından gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:44 Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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