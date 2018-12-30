Son Dakika Haberleri: Başka Bir Okul Mümkün Kooperatifi'nden Ataç'a Ziyaret

Başka Bir Okul Mümkün Kooperatifi'nden Ataç'a Ziyaret

47 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi temsilcileri ile buluştu.

Başka Bir Okul Mümkün Kooperatifi'nden Ataç'a Ziyaret, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi temsilcileri ile buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda Eskişehir Başka Bir Okul Mümkün Kooperatifi'nin temsilcilerini makamında ağırladı. Ziyarette Canan Çağdavul, Uğur Arıman Kırlak ve Özgecan Taktak kooperatif yürütücüleri olarak, Başkan Ataç'a 2018 yılı faaliyetleri ve 2019 planları hakkında bilgiler verdi. Başkan Ataç da eğitim alanında çocukların öncelikli yararını gözeten katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları oluşturmak ve desteklemek amacı ile faaliyetlerde bulunan kooperatif temsilcilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:56 Kaynak: İHA

Tepebaşı, Eskişehir, Güncel
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