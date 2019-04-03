Başka Bir Seviyede Çalışan Usta İşçiler - İnanılmaz El Becerileri

Bugün sizlere başka bir seviyede çalışan usta işçilerden bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.

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Terim'den Muhabire: Sen de Öyle Bir Soru Sordun ki