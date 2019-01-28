Başka Bir Seviyede Olan Esnek İcatlar - #geleceğinteknolojisi

Her geçen gün teknolojinin başka bir yeniliği ile tanışıyor ve kısa süre içerisinde kullanmaya başlıyoruz.

Her geçen gün teknolojinin başka bir yeniliği ile tanışıyor ve kısa süre içerisinde kullanmaya başlıyoruz. Bugün yine sizleri yepyeni bir teknoloji anlayışıyla tanıştırıyoruz. İşte karşınızda başka bir seviyeye geçmiş esnek teknolojik yenilikler.

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