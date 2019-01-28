Başka Bir Seviyede Olan Esnek İcatlar - #geleceğinteknolojisi
1 saat önce
Her geçen gün teknolojinin başka bir yeniliği ile tanışıyor ve kısa süre içerisinde kullanmaya başlıyoruz.
Her geçen gün teknolojinin başka bir yeniliği ile tanışıyor ve kısa süre içerisinde kullanmaya başlıyoruz. Bugün yine sizleri yepyeni bir teknoloji anlayışıyla tanıştırıyoruz. İşte karşınızda başka bir seviyeye geçmiş esnek teknolojik yenilikler.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:32 Kaynak: Youtube
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