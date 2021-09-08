Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın

Toplumun önüne çıkan kişilerin yıllar içindeki değişimi zaman zaman gündeme geliyor. Ancak bazı insanlar var ki yıllar alabilecek değişimleri, bir kaç seneye sığdırabiliyor. İşte o değişimlerden birini de Kısmetse Olur programının Aycan'ı yaptı. Aycan Varış, 2019'da final bölümüyle ekrana gelen programın bitmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen bambaşka bir görünüşe büründü.

ESTETİK OPERASYONU GEÇİRDİ

Geçirdiği estetik operasyonların da etkisiyle adeta bambaşka birine dönüşen 27 yaşındaki popüler gelin adayı Aycan'ın son hali çok konuşuldu. 'Kısmetse Olur' Aycan, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı havuz pozuna, "Karanlıkta yanabilirim. Boşlukta durabilirim. Düşmem ben, kanatlarım var ruhumda" notunu yazmıştı.

"MERY'İ SEVDİĞİM KADAR BİR ERKEĞİ SEVSEYDİM BAŞI DERTTE OLURDU"

Fit haliyle dikkat çeken 'Kısmetse Olur' Aycan Varış, oldukça aktif kullandığı Instagram'da zaman zaman tatil pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. Havuzlu lüks evi ve köpeği Merry ile fotoğraflarına da yer veren sosyal medya fenomeni, "Merry'i sevdiğim kadar bir erkeği sevseydim, adamın başı dertte olurdu" mesajını yayınlamıştı.

İşte bambaşka birine dönüşen Aycan'ın Instagram paylaşımları: