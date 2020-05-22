Başka Böcek: "Bayramda sizler evinizde olun, biz görev başında olacağız" - Son Dakika

Başka Böcek: "Bayramda sizler evinizde olun, biz görev başında olacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Arefe günüyle birlikte 4 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 81 ilimiz gibi Antalyamızda da sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve bayramı evlerimizde geçireceğiz.

Başka Böcek:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Arefe günüyle birlikte 4 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 81 ilimiz gibi Antalyamızda da sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve bayramı evlerimizde geçireceğiz. Sizler ailenizle, sevdiklerinizle huzur içerisinde bir bayram geçirin diye Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle görev başında, sizlerin hizmetinde olacağız" dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Böcek mesajında, "Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını en üst seviyede yaşadığımız bir Ramazan ayını geride bırakırken, bayrama erişmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tüm Türkiye gibi Antalya'da da geçen yıllardan farklı bir Ramazan ayı yaşadık. Geleneksel Ramazan Şenliğimizi düzenleyemesek, kurduğumuz iftar sofralarında buluşamasak, yan yana olamasak da el ele, gönül gönle vererek Ramazan ayının maneviyatını doyasıya yaşadık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak korona virüs salgını nedeniyle başta temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları olmak üzere çok yoğun bir mesai harcarken, ihtiyaç sahiplerini unutmadık. Dayanışma ruhu içerisinde hareket ederek, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında yer almaya, elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar onlara destek olmaya çalıştık. Dünyada, ülkemizde ve şehrimizde yaşanan bu üzücü tabloya rağmen umudumuzu hiç kaybetmedik. Biz birlikte güçlüyüz diyerek, oluşturduğumuz Antalya Dayanışma Platformu aracılığıyla hemşehrilerimizin de katkılarıyla on binlerce gıda paketimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Korona salgınının şehrimizde de etkili olması ile başlayan yardım ve desteklerimiz Ramazan ayında en üst seviyeye çıkarken, bundan sonraki süreçte de devam edecek" ifadelerinde bulundu.


"Şehit ailelerimiz salgın önlemleri çerçevesinde şehitlikleri ziyaret edebilecek"


"Manevi değerlerimize sahip çıkmanın huzurunu yaşarken Ramazan ayı içerisinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı da salgın önlemleri çerçevesinde elimizden geldiğince en coşkulu şekilde kutlamayı ihmal etmedik" diyen Böcek, "Şimdi de Ramazan Bayramını kutlayacağız. Arefe günüyle birlikte 4 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 81 ilimiz gibi Antalyamızda da sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve bayramı evlerimizde geçireceğiz. Sizler ailenizle, sevdiklerinizle huzur içerisinde bir bayram geçirin diye Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle görev başında, sizlerin hizmetinde olacağız. Zabıta, İtfaiye, ASAT ve Çevre Sağlığı ekiplerimiz bu süreçte görev başında olacak. Sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanların toplu ulaşımını sağlamak için 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 17 hat seferde olacak. Çevre sağlığı ekiplerimiz hemşerilerimin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için hem vektörel mücadelede hem de temizlik alanında 2 bin 300 personeli ile hizmette olacak. Her bayram en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarımızda maalesef bu Ramazan Bayramı ve arifesinde ziyaret yapamayacağız. Mezarlıklarımızı, sadece şehit ailelerine açıyoruz. Şehit ailelerimiz de salgın önlemleri çerçevesinde şehitlikleri ziyaret edebilecek. ASAT ve İtfaiye ekiplerimiz de olası aksaklıklar karşısında 7/24 hizmetinizde olacak. Bayramlar yardımlaşmanın ve dayanışmanın, huzurun, sevincin, barışın ve kardeşliğin öne çıktığı özel ve güzel günleridir. Ramazan Bayramı'nın da birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, sevgi, saygı, kardeşlik duygularımızın artmasına katkı koymasını diliyor, bayramınızı kutluyorum" diye belirtti. - ANTALYA

Ramazan Bayramı, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başka Böcek: 'Bayramda sizler evinizde olun, biz görev başında olacağız' - Son Dakika

Son Dakika

Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti         
17:02
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi         
16:59
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı         
16:53
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı         
16:23
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık         
16:06
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar         
16:04
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi         
15:45
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi         
15:37
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı         
15:31
Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi         
15:20
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor         
15:14
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı         
15:12
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu         
15:08
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı         
15:07
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü         
15:04
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı         
15:03
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti         
14:51
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı         
14:49
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap         
14:45
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı         
14:33
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi         
14:27
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı         
14:18
Sadece 2 hafta ömrü olan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor Sadece 2 hafta ömrü olan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor         
14:15
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı         
14:06
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti         
14:03
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:46
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler         
13:29
Yaşıtları gezerken o, 4 saatlik sokağa çıkma izninde işinin başına koştu Yaşıtları gezerken o, 4 saatlik sokağa çıkma izninde işinin başına koştu         
13:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 17:43:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başka Böcek: "Bayramda sizler evinizde olun, biz görev başında olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]