BAŞKA ÇOCUKLARIN ÖLMEMESİ İÇİN BİSİKLETİYLE TÜRKİYE TURUNDA

ADANA'da, 9 yıl önce oğlunu beyin tümörü ameliyatı sonrası kaybeden Kemal Yücel (44), başka çocukların ölmemesi için çıktığı bisiklet turunda Düzce'ye ulaştı. Kemal Yücel gittiği her yerde kök hücre bağışı konusunda insanlara bilgiler verdiğini, yapılacak bağışla bir çocuğun hayatta kalabileceğini söyledi.

Adana'da 9 yıl önce 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümörü ameliyatının ardından kaybeden Kemal Yücel, kendisini sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık çalışmalarına adadı. Kısa sürece önce organ nakli sırası bekleyen bir kişiye karaciğerini de bağışlayan Yücel, başka anne ve babaların da evlat acısı çekmemesi için organ ve kök hücre bağışı konusuna dikkat çekmek adına bisikletiyle Türkiye turuna çıktı.

Bu kapsamda 25 ili gezen Kemal Yücel, Düzce'ye ulaştı. Bisiklet turunun amacını anlatan Yücel, 'Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci arttırmak adına bisikletimle Türkiye turuna çıktım. Yaklaşık 60 gün sürecek olan bisiklet turumun bugünkü durağı Düzce oldu. 10 Ağustos'ta Adana'dan yola çıktım. Doğu ve Güneydoğu bölgelerini geçtikten sonra Karadeniz'e bağlandım. Karadeniz sahil yolu üzerinden de yola devam ettim. Bundan sonraki rotam Sakarya, Kocaeli, İstanbul'dan sonra Çanakkale'ye pedal çevirmeye devam edeceğim. Daha sonra Çanakkale'den Ege kıyılarına inerek tekrar Adana'da final yapacağım' dedi.

KENDİMİ ÇOCUKLARA ADADIM

Oğlunu kaybettikten sonra geçirdiği zorlu sürecin ardından kendisini çocuklara adadığını söyleyen Yücel, 'Amacım hastanelerde nakil bekleyen lösemi hastalarının aramış olduğu dönerlere ulaşabilmek. İnsanlar kök hücre bağışının çok zor olduğunu düşünüyor. Oysa kan verme yöntemi ile lösemi hastası çocukların hayatı kurtulabilir. Ben 9 yıl önce bu sebeple evlat acısı yaşadım. Oğlum Ali Utku henüz 6 yaşındaydı. Utku'nun organlarını bağışladık. Utku başka çocuklara hayat verdi. Bunalım dönemi yaşadım ve bunalım döneminden çıkmak için hayatımı çocuklara adadım' diye konuştu.

KARACİĞERİNİ BAĞIŞLADI

Hiç tanımadığı bir kişiye karaciğer bağışında bulunduğunu ve o kişinin hayatının kurtulduğunu belirten Yücel, 'Yaptığım çalışmalarda ana temam hep çocuklar oldu. Utku'nun organlarını bağışladım, ben geçen sene hiç tanımadığım birine karaciğer bağışçısı oldum. Karaciğerimden bir parça alındı, bir hastaya verildi ve hasta hayatta kaldı' ifadelerini kullandı.

KÖK HÜCRE BAĞIŞI İSTEĞİNDE BULUNDU

Yücel insanların kök hücre ve organ bağışından korkmamalarını isteyerek, şöyle konuştu

'İnsanlar kök hücre bağışında ya da organ bağışında hep korkuyorlar. Yanlış bilgiler var ve ben bu bilgilerin doğru bilgilerle değiştirilmesi gerektiğine inandım. Bu yüzden bisikletle yollara çıktım. Bisiklet sayesinde daha fazla insana temas ediyorum. Gittiğim her yerde insanlara kök hücre bağışını anlatıyorum. Diyoruz ki 18-50 yaş aralığındaysan, kronik bir hastalığın yoksa Kızılay'a giderek 3 tüp kan vermekle ilk adımı atabilirsin. Yapılan analizlerde uygunluk çıkarsa kök hücre alma çalışması yapılabiliyor. Alınan bu kök hücre hastaya verildiğinde hasta hayatta kalıyor. Sadece ve sadece kan verme yöntemi ile bir çocuğun hayatını kurtarmak varken, o çocuğun ölümüne seyirci kalamayız. Ben 1 aydır yoldayım sadece 1 ayda 4 çocuğumuzu kaybettik. Bir çocuğumuz var, durumu hala kötü. Geçen ay sohbet ettim. 10 yaşında çocuk 'Ben öleceğimi biliyorum, çünkü ilik bulunmadı' diyor. 'Ben kardeşimi göremeyeceğim, ona bisiklet sürmeyi öğretemeyeceğim' diyor. 10 yaşında çocuk öleceğini biliyor?