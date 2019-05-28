Son Dakika Haberleri: "Başka devletlerin ülkemize saldırmasına izin vermeyeceğiz"
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"Başka devletlerin ülkemize saldırmasına izin vermeyeceğiz"

2 saat önce

Taliban Başkan Vekili Abdul Gani Baradar, "Eskiden yaşananların tekrarlanmaması için başka devletlerin ülkemizi kullanmasına ve ülkemize saldırmasına izin vermeyeceğiz.

Taliban Başkan Vekili Abdul Gani Baradar, "Eskiden yaşananların tekrarlanmaması için başka devletlerin ülkemizi kullanmasına ve ülkemize saldırmasına izin vermeyeceğiz." dedi.
Taliban heyetine başkanlık eden Baradar, Moskova'da Rusya- Afganistan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı nedeniyle düzenlenen programda konuştu.
Baradar, Afganistan ve Rusya arasında 1960'a kadar iyi ilişkilerin kurulduğuna işaret ederek, "Ne yazık ki Afganistan'a yardımcı olan o dönemdeki Sovyet yönetimi, aynı zamanda ideolojik ve siyasi etkisini kullanarak, daha fazla müdahalede bulunmak için temel oluşturmaya çalıştı." şeklinde konuştu.
Ülkelerin, birbirlerinin çıkarlarını göz önünde bulundurması gerektiğine dikkati çeken Baradar, "Eskiden yaşananların tekrarlanmaması için başka devletlerin ülkemizi kullanmasına ve ülkemize saldırmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
Baradar, bütün devletlerle pozitif ilişkilerinin kurulmasını talep ettiklerini dile getirdi.
"ABD ve NATO, Afganistan'daki sorunun ana nedeni"
Taliban heyetinin temsilcisi Şir Muhammed Abbas Stanikzey ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan nezdinde müzakerelere açık olduklarını söyledi.
Afganistan'da barışın sağlanması ile ilgili Katar'ın başkenti Doha'da toplantı yapılacağını belirten Stanikzey, "Bu sürece inanıyoruz. Tüm Afganların, Afganistan'ın geleceğinde yer almasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Stanikzey, ABD ve NATO'ya ait tüm askeri birliklerin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu askeri birlikler Afganistan'daki sorunun ana nedenidir. Onlar yüzünden sahadaki savaşta ve müzakere masasında zorluk yaşıyoruz. Onların, Afganistan'dan çekilmesi durumunda barış sağlanabilir." dedi.
Stanikzey, Taliban'ın uzun süreli ateşkesin sağlanmasını istediğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:54 Kaynak: AA
Moskova, Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
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