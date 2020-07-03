Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi - Son Dakika

Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi

Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi Sivas'ta geçtiğimiz akşam kaldırımda yürüdüğü esnada ticari taksinin çarptığı 31 yaşındaki gencin babası, gözyaşı içerisinde caddede meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için tedbir alınmasını istedi Sivas'ta geçtiğimiz akşam...

Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi

Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Semih Kaya'nın menajeri: Galatasaray'dan teklif gelirse değerlendiririz

Sivas'ta geçtiğimiz akşam kaldırımda yürüdüğü esnada ticari taksinin çarptığı 31 yaşındaki gencin babası, gözyaşı içerisinde caddede meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için tedbir alınmasını istedi

SİVAS - Sivas'ta geçtiğimiz akşam kaldırımda yürüdüğü esnada ticari taksinin çarptığı 31 yaşındaki gencin babası, gözyaşı içerisinde caddede meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için tedbir alınmasını istedi.

Sivas'ta geçtiğimiz gece Abdulvahabi Gazi caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 31 yaşındaki Metehan Özdemir, seyir halindeki otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Bu gün mahallede yaşayan kadınlar, cadde üzerinde yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek için caddeyi trafiğe kapatmak istedi. Cadde üzerinde aracıyla ilerleyen birkaç sürücü ise kadınlara müdahale etmek isteyince mahalleli ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayı sakinleştirdi. Cadde üzerinde yaşanan trafik kazalarına isyan eden yaralı gencin babası Mehmet Özdemir ise gözyaşına boğuldu.

"Benim oğlumu kim kurtaracak"

Geçtiğimiz akşam trafik kazasında oğlu yaralanan acılı baba Mehmet Özdemir, "Bizim bu yol için 15 yıldır dilekçe veriyoruz, dilekçe kabarıyor. Valiliğe gidelim diyoruz, muhtar ben yaptıracağım diyor. Günlük bir adam ölüyor burada, dünde balkona çarptı işte. Eğer oğlum kaldırıp kendini taksinin önünden atmasaydı o çocuk burada ölecekti, yola barikat kurulmasını istiyoruz. Burada 100'le, 130'la gidiyorlar. Duvarın hali belli değil mi, yavaş giden araba böylemi olur? Buranın hali belli değil mi? Bunların hiçbirinin sorumluluğunu kimse üstüne almıyor. Şimdi benim oğlumu kim kurtaracaksa gelip kurtaracak. Benim oğlumu kurtaracak. Sabah 4'de geldim ben. Çocuğum kanlar içinde. Çocuğum kanının cevabını verecek olan kimdir? Belediyedir, Valiliktir. Gelsin herkes işine baksın. Günlük burada bir adam ölüyor, yazık günah. Ayakkabısının birisi var, birisi yok. Buraya çözüm istiyoruz" dedi.

Mehmet Özdemir, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 21:39 Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
17:33
Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı
17:29
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
17:21
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 17:52:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başka evlatlar zarar görmesin diye tedbir istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]