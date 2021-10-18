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Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı - Son Dakika

Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı

18.10.2021 14:33

İzmir'de, iddialara göre, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Müzeyyen Kaya'ya, başka hastanın iğnesi yanlışlıkla yapılınca 8 gün süren yaşam mücadelesi sonrası hayatını kaybetti. Olayla ilgili yanlışlıkla iğne yapıldığı tutanaklara yansırken, doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı. Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Menemen ilçesinde meydana geldi. 8 Eylül 2021 tarihinde sol tarafında uyuşukluk hisseden 54 yaşındaki Müzeyyen Kaya isimli hasta, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından saat 16.00 sıralarında gözlem odasına kaldırılan hasta, gece saat 01.00 saatlerine kadar tutuldu.

Kadın iyileştiği ve hastaneden çıkışını beklediği sırada, aynı gözlem odasında entübe olarak bekletildiği öğrenilen diğer hastaya yapılmak üzere iğne hazırlandı. Yine iddialara göre doktorun hemşireye 'iğneyi 4 numaralı hastaya yap' demesi üzerine hasta Müzeyyen Kaya'nın yanına gelen hemşire, tekrar doktora birkaç defa "3 numaralı hasta mı? 4 numaralı hasta mı?" diye seslendi. Bu sırada entübe olarak yatan hastaya yapılması gereken ilaç Müzeyyen Kaya'ya yapıldı.

Yanlış iğne yapılan kadın öldü! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı

SANİYELER İÇERİSİNDE RAHATSIZLANDI

Daha önce de başka ilaçlar verdiği öne sürülen kadın, kas gevşetici olduğu belirtilen bu ilacın verilmesiyle 15 saniye içerisinde rahatsızlandı. Fenalaşan hastanın oğlu doktorun yanına giderek "Annem fenalaştı siz mi yaptırdınız iğneyi?" diye sordu. Doktor B.K., hastanın yanına gelerek hemşireyi çağırdı ve 'ben sana bu hastaya değil diğer hastaya iğne yap dedim' diyerek kızdıktan sonra hastaya müdahale etmeye başladı. O sırada hasta entübe edildikten sonra başka odaya alındı. Hasta Müzeyyen Kaya daha sonrada Buca Tınaztepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan iğne sonucu iç organlarının da zarar gördüğü öğrenilen hasta, 8 gün sonra verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Menemen Devlet Hastanesinin acil servisinde görevli doktor B.K. ise olaydan sonra tutanak tutarak hemşirenin yanlış hastaya iğne yaptığını öne sürdü. Doktor, bu yanlışlıktan hemşire G.T.'nin sorumlu olduğunu iddia etti.

Hemşire G.T. da, ısrarla sormasına rağmen doktorun iğneyi Müzeyyen Kaya'ya yapılması gerektiğini beyan ettiğini ve kendisinin de yaptığını ileri sürdü. Hemşire G.T.'nin de 6 kişinin de olaya şahit olduğunu söylediği öğrenildi.

"TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME" SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Müzeyyen Kaya'nın oğlu Onur Kaya'nın vekili olan Avukat Anıl Kara, yapılan yanlışlık sonucu Müzeyyen Kaya'nın yaşamını yitirdiğini, ölümün ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kara, "Müzeyyen Kaya, 8 Eylül 2021 tarihinde sağ tarafında uyuşma belirtisiyle 112 acil ambulansıyla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra yoğun bakıma sevk edilmesi gerekmesine rağmen akşam üstü saat 16 sularından gece saat 01.30 sularına kadar hiç bir şekilde yoğun bakıma sevki gerçekleştirilmemiş hasta monüterize olarak acil servisinde gözlem altına alınmıştır. Yan yatakta yatmakta olan entübe hastaya gerekli halde kullanılmak üzere ilaç yanlışlıkla müvekkilimin annesi müzeyyen Kaya'ya vurulması sonucu Müzeyyen Kaya 10 saniye sonra nefes alamamış ve kalp masajıyla hayata döndürülmüş ve bunun sonucu Tınaztepe Devlet Hastanesine sevki gerçekleştirilmiştir. Müvekkilimizin annesi 8 gün sonra hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili olarak iki doktor ve 1 sağlık görevlisi tutanak tutmuş olup, yan yatakta yatmakta olan entübe hastanın ara sıra solunum cihazına eliyle müdahalede bulunduğu, bu hastaya kullanılmak üzere 20 mg ilacın order edildiği; ancak hemşire tarafından sehven olarak yan yatakta yatan Müzeyyen Kaya adlı hastaya ilacın vurulması sonucu hastada kalp arresti ve solunum arresti gerçekleştiği sabit olup Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından taksirle adam öldürme suçundan soruşturmalar başlatılmıştır" dedi.

Yanlış iğne yapılan kadın öldü! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı

"1 YANLIŞ İĞNE BİZİ ANNEMİZDE AYIRDI"

Yanlış iğne yapılması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen Müzeyyen Kaya'nın oğlu Onur Kaya, hukuk mücadelesi başlattıklarını, doktor ve hemşireden şikayetçi olduklarını söyledi. Kaya, "Annemin rahatsızlanmasının ardından annemi acil bölümüne getirdik. Yapılan müdahaleler sonucunda annem düzelmeye başladı; fakat gece saat 1 sıralarında annemin sevki gerçekleşeceği zaman anneme yanlış bir iğne yapıldı. Bu müdahale sonucunda annemin kalbi durdu. 15 dakikalık bir kalbin durması sonucunda entübe odasına alındı. Müdahale sırasında annemin dişleri kırıldı ve o dişleri getirip elimize verdiler. 15 dakika sonra annem hayata döndüğü zaman annemi Buca Tınaztepe Devlet Hastanesine götürdük. İğne yapma olayı şöyle gerçekleşti; doktor bey hemşire hanıma 4 numaralı hastaya iğne yapılacağını söylüyor. Hemşire hanım anlamadığı için 3-4 sefer doktora soruyor; fakat bu sırada hemşire gelip anneme iğneyi vuruyor. 15 saniye sonra annemin nefesi kesildi ve ben doktora gidip, 'siz mi vurdurdunuz iğneyi?' dediğimde doktor annemin yanına gelip nabzının düştüğünü gördü ve iğneyi yapan hemşire hanımı çağırdı. 'Sen niye bu hastaya vuruyorsun' dediğinde hemşire hanım sinirlenip olay yerinden uzaklaştı. Sonrasında annemi entübe odasına aldılar ve annem diğer hastaneye götürüldüğünde 8 gün hayat mücadelesi verdi sonra hayatını kaybetti. Annemin vefatından sorumlu olan doktordan ve hemşireden şikayetçiyiz. Annem normalde yaşayacaktı, normale dönüyordu; fakat hemşirenin yaptığı 1 yanlış iğne bizi annemizden ayırdı. Biz hukuki başvurularımızı yaptık yargıya ve avukatlarımıza güveniyoruz" dedi.

Yanlış iğne yapılan kadın öldü! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı
Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Doktora, Menemen, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı - Son Dakika
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