Başka illere tayini çıkan kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Başka illere tayini çıkan kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görev yerleri değiştirilen İliç Kaymakamı Hicabi Aytemur, Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca ve Otlukbeli Kaymakamı Ramazan Polat için veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görev yerleri değiştirilen İliç Kaymakamı Hicabi Aytemur, Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca ve Otlukbeli Kaymakamı Ramazan Polat için veda yemeği düzenlendi.

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Vali Mehmet Makas, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Trabzon Araklı Kaymakamlığına atanan Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, Diyarbakır Çermik Kaymakamlığına atanan Otlukbeli Kaymakamı Ramazan Polat ve Mardin Derik Kaymakamlığına atanan İliç Kaymakamı Hicabi Aytemur için veda yemeği verdi.


Gerçekleştirilen veda yemeğine; Vali Yardımcıları Mehmet Şerif Olçaş, İhsan Ayrancı, ilçe kaymakamları ve eşleri katıldı. Düzenlenen veda programında yenilen yemeğin ardından


Vali Mehmet Makas yaptığı konuşmada; ildeki görev süreleri boyunca ilçelerin kalkınması, vatandaşların daha müreffeh bir yaşam sürmeleri için yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kaymakamlara teşekkür etti.


Kısa süreliğine de olsa kendileri ile birlikte görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Makas, ilden ayrılacak olan kaymakamlara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.


Yapılan konuşmaların ardından Vali Mehmet Makas ve davetliler, tayini çıkan kaymakamlara Erzincan bakırı ve çeşitli hediyeler taktim ettiler. - ERZİNCAN

Otlukbeli, Tercan, İliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 00:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başka illere tayini çıkan kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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