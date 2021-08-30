Başka Sinema Ayvalık Film Festivali 2-8 Eylül'de düzenlenecek - Son Dakika

İlki 2018'de gerçekleştirilen ve sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, 2-8 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Festivalde film gösterimleri pandemi kurallarına uygun olarak Vural Sineması'nda ve Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro'da açık havada yapılacak.

Azize Tan'ın direktörlüğünü yaptığı festival bu yıl, Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kariyo & Ababay Vakfı, Kültür için Alan, Kendine Has, Bilginer - Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakıf (ASKEV), Ma'adra Vineyards, Penti, Setur Marinas Ayvalık, Goethe-Institut, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) ve Koop'un katkılarıyla düzenlenecek.

Festivalde bu yıl 6 bölümde 44 film gösterilecek

Fatih Özgüven'in program danışmanlığını üstlendiği festivalin afişi bu yıl Cansu Uzun Gün'ün illüstrasyonu ve Emel Işıtan'ın görsel tasarımıyla hazırlandı.

Festivalde, "Türkiye Sineması 2020-2021", "Hayaletler, Hatıralar", "Buradan Nereye?", "Olmaz Olmaz Deme", "Kulaktan Kulağa" ve "Çocuklar İçin Sinema" bölümlerinde 44 film gösterilecek.

"Çocuklar İçin Sinema" başlıklı bölümler hem dünya hem Türkiye sinemasından yeni ve ödüllü filmleri merak edenlere, filmler üzerine düşünüp tartışmak isteyenlere, dünyanın haline sinemayla bakanlara hitap ediyor.