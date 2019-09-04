Başka Sinema Ayvalık Film Festivali 4 Ekim'de başlıyor

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin ikincisini sinemaseverlere sunuyor. İstanbul Litera'da yapılan basın toplantısında festival programı açıklandı. Festival süresince film gösterimlerinin ardından film ekipleriyle soru-cevap seansları, söyleşiler, çocuklar ve gençler için atölyeler, konserlerle dolu zengin bir program izleyicileri bekliyor.