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Başka Sinema Ayvalık Film Festivali 4 Ekim'de başlıyor

3 saat önce

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin ikincisini sinemaseverlere sunuyor.

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali 4 Ekim'de başlıyor, System.String[]

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin ikincisini sinemaseverlere sunuyor. İstanbul Litera'da yapılan basın toplantısında festival programı açıklandı. Festival süresince film gösterimlerinin ardından film ekipleriyle soru-cevap seansları, söyleşiler, çocuklar ve gençler için atölyeler, konserlerle dolu zengin bir program izleyicileri bekliyor.

Film Festivali, Ayvalık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:04 
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