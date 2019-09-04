Başka Sinema Ayvalık Film Festivali 4 Ekim'de başlıyor
3 saat önce
Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin ikincisini sinemaseverlere sunuyor.
Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin ikincisini sinemaseverlere sunuyor. İstanbul Litera'da yapılan basın toplantısında festival programı açıklandı. Festival süresince film gösterimlerinin ardından film ekipleriyle soru-cevap seansları, söyleşiler, çocuklar ve gençler için atölyeler, konserlerle dolu zengin bir program izleyicileri bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:04
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