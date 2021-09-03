Başka Sinema Ayvalık Film Festivali Başladı! - Son Dakika

Festivalde 8 Eylül'e kadar merakla beklenen filmler izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl dördüncü kez sinemaseverlerle buluşan festivalin direktörü Azize Tan, festivale destekleri için Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kariyo & Ababay Vakfı, Kültür için Alan, Kendine Has, Bilginer - Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakıf (ASKEV), Ma'adra Vineyards, Penti, Setur Marinas Ayvalık, Goethe-Institut, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA), Koop, Levent-Yiğit Gürçay, Eren-Sabit Tapan, İnci- Mehmet Vural, Fatma-Mustafa Kürşat ile ilk yıldan beri İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'daki üniversitelerden gelen ve festivale emek veren öğrencilere, Başka Sinema kurucuları Ersan Çongar ve Marsel Kalvo'ya, festival danışmanı Fatih Özgüven'e ve festival ekibine teşekkür ederek başladığı konuşmasına, "Bu yıl film gösterimleri Vural Sineması ve Amfitiyatro'da gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi konuğumuz olan sinema profesyonelleri öğrencilere özel atölyeler yapacak, panel ve söyleşiler gerçekleşecek. Çok zengin bir film seçkimiz var. Tüm sinemaseverleri festivalimize bekliyoruz," diyerek devam etti.

Açılış töreninin ardından başrollerinde Adam Driver ve Marion Cotillard'ın yer aldığı, Leos Carax'a Temmuz ayında dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülü kazandıran Annette gösterildi.