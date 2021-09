Başka Sinema Ayvalık Film Festivali Sona Erdi! - Son Dakika

Festival, 2 Eylül akşamı Ayvalık Amfitiyatro'da düzenlenen açılış töreninin ardından Leos Carax'ın Temmuz ayında dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan filmi Annette'in gösterimiyle başladı ve 8 Eylül'de François Ozon'un yine Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan filmi Her Şey İyi Gitti/ Everything Went Fine ile sona erdi.

Direktörlüğünü Azize Tan'ın üstlendiği Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nde bu yıl "Türkiye Sineması 2020 - 2021", "Hayaletler, Hatıralar", Buradan Nereye?", "Olmaz Olmaz Deme", "Kulaktan Kulağa" ve "Çocuklar İçin Sinema" başlıklı bölümlerde toplam 44 film gösterildi; yönetmenler, oyuncular, yapımcılar, sinema sektörü temsilcileri, basın ve öğrencilerden oluşan 155 konuk ağırlandı. Program danışmanlığını Fatih Özgüven'in üstlendiği festivalin afişi bu yıl Cansu Uzun Gün'ün illüstrasyonu ve Emel Işıtan'ın görsel tasarımıyla hazırlandı.

Film gösterimleri Vural Sineması'nda ve Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro'da açık havada pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Fırtına uyarısı nedeniyle 6 ve 7 Eylül'de amfideki gösterimler festivalin geçtiğimiz yıllarda kullandığı mekânı Sanat Fabrikası'na taşındı.