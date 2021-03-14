Başka tekne ile kıta değiştiren kedi deniz ortasında sahibine teslim edildi - Son Dakika

Başka tekne ile kıta değiştiren kedi deniz ortasında sahibine teslim edildi

14.03.2021 21:14

Başka tekne ile kıta değiştiren kedi deniz ortasında sahibine teslim edildi Denizin ortasında sahibine teslim edildi Zonguldak'ta ortadan kaybolan kedinin tekneyle Tekirdağ'a gittiği ortaya çıktı.

Başka tekne ile kıta değiştiren kedi deniz ortasında sahibine teslim edildi

Denizin ortasında sahibine teslim edildi

TEKİRDAĞ - Zonguldak'ta ortadan kaybolan kedinin tekneyle Tekirdağ'a gittiği ortaya çıktı. Asya Kıstasından Avrupa kıtasına geçen inatçı kedi, denizin ortasında sahibine teslim edildi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde bir balıkçının kedisi kayboldu. Kedisini bir türlü bulamayan balıkçı, kedinin başka balıkçıların teknesiyle gitmiş olabileceğini düşünerek, son zamanlara başka illerden ilçeye gelen balıkçıları aramaya başladı. Çeşitli telefonlaşmalar sonucunda kaybolan kedinin Asya Kıtasında bindiği tekneyle Avrupa Kıtasın sınırlarındaki Tekirdağ'da olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'a geldiği tekneyi de terk eden inatçı kedi, Süleymanpaşa Limanında bir süre gezindikten sonra İdris Şeremet'in kaptanlığını yaptığı balıkçı teknesine bindi. Kedinin hamile olduğunu fark eden Şeremet, bir süre kediyi besledi. Daha sonra kedinin Zonguldak'ta bir balıkçıya ait olduğunu öğrenen Şeremet, Karadeniz'e balık avlanmaya çıkacağı sırada kayıp kediyi de yanına aldı.

Karadeniz'de buluşan iki balıkçı teknesi iyice yanaştıktan sonra denizin ortasında kedi sahibine teslim edildi. Kedinin sahibi de buna karşılık, İdris Şeremet'e bir kasa balık hediye ederek teşekkürlerini iletti.

Başka tekne ile kıta değiştiren kedi deniz ortasında sahibine teslim edildi
Başka tekne ile kıta değiştiren kedi deniz ortasında sahibine teslim edildi
Başka tekne ile kıta değiştiren kedi deniz ortasında sahibine teslim edildi
Başka tekne ile kıta değiştiren kedi deniz ortasında sahibine teslim edildi

Zonguldak, Tekirdağ, Europe, Asya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başka tekne ile kıta değiştiren kedi deniz ortasında sahibine teslim edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de karısını kurşun yağmuruna tutarak öldüren cani koca tutuklandı Fenerbahçe bu sezon sahasında 6. kez mağlup olarak en çok yenildiği sezonu yaşadı Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Twitch'e katılan Mansur Yavaş sosyal medyada gündem oldu Son Dakika: Türkiye'de 14 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 13 bin 378 yeni vaka tespit edildi Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Erol Bulut'u istifaya davet etti Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Erol Bulut'u istifaya davet etti         
21:29
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
F.Bahçe'nin yediği goldeki ofsayt itirazları sonuç vermedi! Oyuncular ve taraftarlar isyan etti F.Bahçe'nin yediği goldeki ofsayt itirazları sonuç vermedi! Oyuncular ve taraftarlar isyan etti         
20:45
İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan 11'inci ülke oldu İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan 11'inci ülke oldu         
20:08
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı         
18:49
Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi         
18:07
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı         
15:36
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 21:39:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başka tekne ile kıta değiştiren kedi deniz ortasında sahibine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei