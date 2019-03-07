Başka Ülkelerden Gelip Erzurum'da Evlendiler

ATATÜRK Üniversitesi'nde doktora yapan Endonezyalı Artina Prastivi (30) ile aynı üniversitede yüksek lisans öğrencisi olan Afganistanlı Najeebullah Mohammadi (30), hayatlarını birleştirdi.

ATATÜRK Üniversitesi'nde doktora yapan Endonezyalı Artina Prastivi (30) ile aynı üniversitede yüksek lisans öğrencisi olan Afganistanlı Najeebullah Mohammadi (30), hayatlarını birleştirdi. Ülkelerinde düğün yapacaklarını söyleyen genç çifti tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çeyrek altın taktı.



Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde doktora yapan Endonezyalı Artina Prastivi ile aynı fakültede yüksek lisans öğrencisi olan Afganistanlı Najeebullah Mohammadi'nin arkadaşlığı, aşka dönüştü. Evlilik kararı alan çift, merkez Yakutiye İlçe Belediyesi Evlendirme Dairesi'ndeki nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Nikahın ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret eden çift, mutlu bir birlikteliğe adım atmaktan duydukları sevinci dile getirdi. Ülkelerinde de düğün yapmayı planladıklarını anlatan Prastivi ve Mohammadi, geleceklerini Erzurum ve Atatürk Üniversitesi üzerinden planladıklarını anlattı.



Rektör Prof. Dr. Çomaklı, genç çifti tebrik ederek çeyrek altın hediye etti. 90 ülkeden öğrencinin Atatürk Üniversitesi'nde yüksek öğrenim gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, yabancı öğrencilerin birer misafir gibi ağırlandıklarını söyledi. Çomaklı, "Prastivi ve Mohammadi çiftinin, Türk örf ve adetleri ile kendileri yeni bir dünya kurmaları, bu olaya farklı bir anlam katıyor. Farklı kültür ve milletlerin bir araya geldiği Atatürk Üniversitesi'nde böylesine güzel bir olaya şahit olmak bizleri de memnun etti. Üniversitemizde eğitim gören yaklaşık 3 bin misafir öğrencimizden olan bu evli çiftimizin mutlu bir yuva kurmalarına vesile olmuşsak ne mutlu bize. Hayatlarını birleştiren misafir öğrencilerimiz inşallah bir ömür boyu mutlu olurlar" dedi.



- Erzurum

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