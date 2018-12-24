Son Dakika Haberleri: Başka Ülkelerle İttifak Yapmadığımı Düşünen Senatörler Yanlış"

Başka Ülkelerle İttifak Yapmadığımı Düşünen Senatörler Yanlış"

6 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini "başka ülkelerle ittifak yapmadığı" yönünde eleştiren Senatörlere seslenerek, "Onlar yanlış, yapıyorum.

Başka Ülkelerle İttifak Yapmadığımı Düşünen Senatörler Yanlış
ABD Başkanı Donald Trump, kendisini "başka ülkelerle ittifak yapmadığı" yönünde eleştiren Senatörlere seslenerek, "Onlar yanlış, yapıyorum. Hoşlanmadığım durum aynı ülkelerin hem askeri koruma hem de ticari olarak ABD dostluğunu suistimal etmesidir." ifadesini kullandı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, kendisine yönelik eleştirileri cevapladı.

Trump, "Beni başka ülkelerle ittifak yapmayı sevmemekle ya da bu durumdan hoşlanmamakla suçlayan Senatörler, onlar yanlış, yapıyorum. Hoşlanmadığım durum aynı ülkelerin hem askeri koruma hem de ticari olarak ABD dostluğunu suistimal etmesidir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok yerinde çok zengin ülkelerin ordularını ekonomik olarak desteklediklerini belirterek, "Bu ülkeler ise ABD'yi, vergi ödeyen halkımızı ticari olarak suistimal ediyor. (Savunma Bakanı Jim Mattis) General Mattis bu sorunu göremedi. Ben ise gördüm ve sorunu çözdüm." açıklamasını yaptı.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi dair açıklamalarda bulunan Trump, terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:56 Kaynak: AA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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