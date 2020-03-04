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"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması
6 saat önce
Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Başka Yol Yok Uyuşturucuya Geçit Yok" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada, vatandaşlar uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:02 Kaynak: AA
Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Başka Yol Yok Uyuşturucuya Geçit Yok" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada, vatandaşlar uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.
Ekipler, Hasköy Gökyazı Karakol Komutanlığı uygulama noktasında durdurdukları araçlarda sürücü ve vatandaşlara video gösterimi eşliğinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlattı.
Şüpheli araçlarda narkotik köpeği "Caka" ile arama yapan ekipler, söz konusu uygulamalarla vatandaşların uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına dikkatini çekmeye çalıştı.
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