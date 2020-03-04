"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' uygulaması - Son Dakika

"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması

6 saat önce

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Başka Yol Yok Uyuşturucuya Geçit Yok" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada, vatandaşlar uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Başka Yol Yok Uyuşturucuya Geçit Yok" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada, vatandaşlar uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Ekipler, Hasköy Gökyazı Karakol Komutanlığı uygulama noktasında durdurdukları araçlarda sürücü ve vatandaşlara video gösterimi eşliğinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlattı.

Şüpheli araçlarda narkotik köpeği "Caka" ile arama yapan ekipler, söz konusu uygulamalarla vatandaşların uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına dikkatini çekmeye çalıştı.

Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok uygulaması

Hasköy, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:02 Kaynak: AA
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