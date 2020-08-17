"Başkaları sıkıştıysa, paraları 'Leyla'ya bastığı için bu duruma geldiler" - Son Dakika

"Başkaları sıkıştıysa, paraları 'Leyla'ya bastığı için bu duruma geldiler"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 493 milyon TL harcama limitini iki yıldır yaptıkları tasarruflarla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Başkaları sıkıştıysa, paraları 'Leyla'ya bastığı için bu duruma geldiler.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 493 milyon TL harcama limitini iki yıldır yaptıkları tasarruflarla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Başkaları sıkıştıysa, paraları 'Leyla'ya bastığı için bu duruma geldiler. Hem paraları bas harca, sonra da gel 'Param bitti, bana limit arttırımı verin'" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen sponsorluk imza töreninde gündem ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Futbol kombineleri ile ilgili start almak istediklerini söyleyen Cengiz, "Maalesef kombinede aracı olan kuruluş bunun maçlar oynanmadığı takdirde tekrar iade taleplerinin olacağını bu nedenle buna izin vermiyor. Sözleşmemizde maçlar oynanmadığı takdirde hiçbir hak talep etmeyeceğine dair taraftarımız taahhüdü var. Maalesef burada hukuk tavır alıyor. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Loca satışlarımızı yapıyoruz. Olasılık belli oranda seyircili oynanacak. İnşallah öyle olur. Buna rağmen taraftarımız localarını yeniliyor. Bayağı da loca sattık. Ama resmi olarak satmadık. Ben taraftarımıza buradan çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"FEGHOULİ HABERİ YANLIŞ HABER"

Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin maaş ödenmediği için FIFA'ya başvurduğu ile ilgili haberlerin sorulması üzerine ise Başkan Cengiz, "O yazıyı ben de okudum. Yazı yanlış. Nisan'dan beri ödememe gibi bir durum yok 3 ay geçtiği için fesih hakkı doğar öyle olsa. Cezayir'de bu haberin çıkması, onun doğru olduğu anlamı gelmez. Yanlış yazabilirler ki ben kontratlı hiçbir futbolcumun aleyhine konuşmam. Ben sadece 4 kişi bizi yordu dedim o kadar. Aktifimizdeki bütün sporcular değerlidir. Görüşmeler sürüyor, teşekkür ederim" diye cevap verdi.

"BAŞKALARI SIKIŞTIYSA, PARALARI 'LEYLA'YA BASTIĞI İÇİN BU DURUMA GELDİLER"

Galatasaray Başkanı Cengiz, Beşiktaş ile anlaşan Bernard Mensah hakkında sorulan soruda ise, "Ben hiç konuşmadım. Kulüpler Birliği'nde de Kayserispor başkanını tabii ki görüyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir transfere direkt girmedim. Ne oturdum menajerler konuştum, ne de futbolcularla. Benim böyle tarzım var. Soyunma odasına takım otobüsüne girmem. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız var. Onlar gereğini yapar. Mensah'ı ben de şaşkınlıkla izledim. Ben de merak ettim; şimdi öğrendik ki bizi suçlamışlar; belgeli hepsi. İzin almadan futbolcuyla görüşmüşüz. Bir baktım futbolcu bizi aramış. Bunu geçtik arkadaşımız arıyor diyor ki 'Beşiktaş'ın anlaştığı haberleri var görüşelim', izin istiyor. Diyor ki 'Hayır sözünü ettiğiniz takımla biz hiçbir anlaşma yapmadık, sizden teklif bekliyoruz.' Bana geldiler, nedir olay, iki sekiz yüz ödenecek, efendim bilmem ne Bir sürü para. Bizim paramız var, en iyi durumdayız ama bizim sokağa atacak kuruşumuz yok, atamayız. Biz bugün 493 milyon TL harcama limitine sahipsek, iki yıldır tasarrufla bu noktaya geldik. Başkaları sıkıştıysa, paraları 'Leyla'ya bastığı için bu duruma geldiler. Hem paraları bas harca, sonra da gel 'Param bitti, bana limit arttırımı verin' Galatasaray oyunbozanlık yapıyor. Hayır diyorum! Sen sadece değerli rakiplerimizin yöneticisi değilsin. Sen aynı zamanda Türk sporunun temsilcisinin. Ben sadece Galatasaray'ı temsil etmiyorum, örnek olmalıyım. Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi 172 milyon Euro harcamayı. Biz hala bu borçları ödüyoruz. Hala temizleyemedik. Ben bütün rakip kulüplere en az kendim kadar saygı duyuyorum. Bizi kimse har vurup harman savurmaya alet edemez, başkalarına da alet olmayız. Biz Galatasarayız. Bizim örnek olmamız lazım. Şunu unutmayın biz Mensah'a teklif vermedik. Abdurrahim aradı, Beşiktaş ilgileniyor, biz çekiliyoruz dedi. Biz fiyat yükseltmek için kim olursa olsun araya girmeyiz. Bunu diğer kulüpler bilir. Bir tanesi desin sayın başkan teklif verdi diye. Bizde yazılı belgeler var. Biz kimseyi utandırmak istemiyorum. Mensah'a ve Beşiktaşımıza, Kayserisporumuza başarılar diliyoruz. 10'da birini belki düşünürdük. Yok yani, harcayamayız biz. Paramız var ama harcayamayız. Biz gelecek yönetimleri düşünmek durumundayız. Gelecek yönetimleri düşünmek zorundayız. Beceriksiz yönetim Desinler, eğer beceri har vurup harman savurmaksa biz beceriksiziz" değerlendirmesinde bulundu.

"BİR TANE FUTBOLCUYU BİLDİRMEYELİM VEYA EKSİK BİLDİRELİM, BİZİ ERTESİ GÜN İNDİRİRLER"

Transferler hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Mustafa Cengiz, "Siz şeffaflığı seviyor musunuz? Bir kaleci alıyoruz 400 bin Euro. Çarpıyorlar ikiyle 8 milyonu çöpe attınız. Bu kadar kırılgan olur mu ya bir taraftar kitlesi. Hepsi değil, yüzde 80'i 90'ı çok sağlam. Ama böyle bir kırılganlık olur mu arkadaşlar. Şeffaflık, samimiyet Ben Galatasaray muhabirlerinin çoğuna bakıyorum bir de rakiplerimizin muhabirlerine bakıyorum; ya adamlara helal olsun ölümüne savunuyorlar, bizim divanda olduğu gibi. Çıkıyor bizde 20 kişi ağzına geleni söylüyor divanda, bir de öbür tarafa bakıyorum 20 kişi alkışlıyor. Vallahi kıskanmıyorum ama gıpta ediyorum. Boş övmelerden yana değilim, bizi eleştirsinler belki de bizi bu diri tutuyor, belki de bu hastalıklar direnci bu yüzden buluyoruz. Ama gelelim asıl soruma. Her biriniz bir kuruma aitsiniz değerli basın mensupları. Siz hiç Trabzon ve Galatasaray hariç ligdeki kulüplerin, şu futbolcunu şuna sattık, şu futbolcuyu şuna aldık, şu kadar dolar şu kadar euro ödenecek diye kamuoyuna açıklamasını gördünüz mü? Ondan sonra 2 sene harcayıp, UEFA'dan TFF'den men yeyince puan silme gelince, 'Vay bu haksızlık', 'Bize kimse ceza veremez' demesini nasıl karşılarsınız. Ben soruyorum; eğer biz Galatasaray'da bir tane futbolcuyu bildirmeyelim veya eksik bildirelim, bizi ertesi gün indirirler. Satan söylemiyor, alan da yazmıyor. Yıl sonu çıkıyor zarar. Deniz bitmiş. Biter tabii. Çok özür dilerim ama realite bu. Acı gerçek" açıklamasında bulundu.

"BİZİMLE PAPAZ OLDULAR, BİZ DE PAPAZ OLMASINI BİLİRİZ"

Futbol takımında 4 oyuncu hariç diğerlerinin yüzde 15 indirim yaptığını söyleyen Başkan Cengiz, "Herkes yüzde 15 indirim yaptı. Bunu ilk ve tek yapan Galatasaray. 4 kişi imzalamadı, bizimle papaz oldular. Biz de papaz olmasını biliriz. Futbolcular gereken indirim yaptılar. İsmini söylediğiniz Feghoil, Belhanda dahil hepsine çok teşekkür ederim. Hepsi değerli. Teknik kadromuz inşallah en iyi şekilde de onları antrene ederek bizi şampiyonluğa ulaştıracak inşallah" dedi.

"LEMİNA ŞU AN GÜNDEMİMİZDE"

40 milyon Euro'luk hedeflerinin olduğuna dikkat çeken Cengiz, "En efektif kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. Lemina'da bu talepler içinde var. Lamina geçen toplantıda gündemde değildi. Lemina şu an gündemde. Olur olmaz. Önemli olan menfaatler. Galatasaray'ın menfaatlerine göre biz her futbolcuyla görüşürüz. Önce Galatasaray'a gelirler futbolcular, eğer Galatasaray anlaşmaz ise başka takıma bilmem kaç katına gidebilirler" şeklinde konuştu.

İtalya'nın Sassuolo takımına transfer olan milli futbolcu Kaan Ayhan transferi ile ilgili gelen bir soruya Cengiz, cevap vermek istemediğini söyledi.

"ÇIKARLAR DOĞRULTUSUNDA NE GEREKİYORSA YAPILIR"

Orta saha transferleri ve Mehmet Ekici'nin transferi ilgili soruya ise Mustafa Cengiz, "Galatasaray önemli bir cazibe merkezi. Dünyada interaktifte ilk 4'de. Dünyanın sayılı kulüplerinden birisi. Tabi ki görüşmeler oluyor her futbolcuyla. Bizim özellikle aradığımız bir futbolcu yok. Çıkarlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılır. Abdurrahim beyler görüşür. Ben bir şey söyleyemem. Son noktaya geldiğinde sizi bilgilendiririz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 15:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Başkaları sıkıştıysa, paraları 'Leyla'ya bastığı için bu duruma geldiler' - Son Dakika
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