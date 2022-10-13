Başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle alışveriş yapan "Joker" çetesi çökertildi

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda başkalarına ait kimlik ve kredi kartı bilgileriyle alışveriş yaparak haksız kazanç elde eden suç örgütü üyesi 5 kişi tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçlarını işleyen bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü üyelerini yakalamak için kredi kartı sahipleri, bankaların yetkilileri ve mağdurlarla irtibata geçti.

Polis, yürüttüğü çalışmada şüphelilerin "sadece davet üzerine girilen anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu" olarak tasarlanan bir sosyal medya uygulamasında katıldıkları gruplardan başkalarına ait kimlik ve kredi kartı bilgilerini temin ettiklerini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların elde ettikleri kredi kartı bilgileriyle ünlü markaların internet sitelerinden lüks giyim, ayakkabı ve çanta ürünlerini satın aldıkları, bu ürünlerin bir kısmını ikinci el giyim sitelerinden düşük bedelle sattıkları, bir kısmını da başkalarına ait kimlikle kargo şubesinden teslim aldıklarını tespit etti.

Suç örgütü üyelerinden ürün satın alan kişilerin de internet mağazalarından gönderilen kargoları kendi kimlikleriyle kabul etmeleri nedeniyle şüpheli konumuna düştükleri belirlendi.

Polis, yürüttüğü teknik çalışma sonucu kendilerine "Joker" adını veren suç örgütü üyelerinin İzmir, Ankara ve Tekirdağ'da belirlenen adreslerine baskın düzenledi.

Operasyonda aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen M.S.U'nun da bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Yüzlerce kimlik ve kredi kartı bilgileri ele geçirildi

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İncelemeye alınan dijital materyallerde yüzlerce vatandaşa ait kredi kart bilgileri (kredi kart numarası, CCV kodu, adı soyadı, adresi, e-posta adresi vb) ile kimlik bilgileri (T.C kimlik numaraları, ana-baba adı, doğum tarihi ve nüfusa kayıtlı olduğu yer) tespit edildi.

Suç örgütü üyelerinin bu yöntemle yaklaşık 10 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, bu yöntemle oluşan mağduriyetlere karşı tüketicilerin internet alışverişlerinde sanal kart kullanmasının önemine işaret etti.

Kendisini uyaran polisi dolandırıcı sandı

İzmir polisinin düzenlediği operasyonda şüphelilerde kimlik bilgileri bulunduğu belirlenen Ömer Didar da polisin uyarısıyla şikayetçi oldu.

Gaziemir ilçesinde pidecilik yapan Didar, AA muhabirine polisin kendisini aradığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kimliğimin kopyasının şüphelilerin bilgisayarında bulunduğunu söylediler. Açıkçası ilk başta çok da güvenemedim. 'Dolandırıcılar arıyor olabilir' diye düşündüm. Ardından polis merkezine çağırdılar, il dışında olduğumu söyleyince de en yakın polis merkezine gidip şikayetçi olmamı istediler. Beni arayanların polis olduğuna inandım. İzmir'e gelince polis merkezinde şüpheliler hakkında şikayetçi oldum. Öğrendiğime göre, başkalarına ait kredi kartlarıyla alışveriş yapıp benim kimlik bilgilerimle satın aldıkları ürünü teslim alacaklarmış. İşledikleri suçun şüphelisi olarak beni göstereceklerdi. Polisin operasyonu sayesinde mağdur olduğum ortaya çıktı."