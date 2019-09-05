Son Dakika Haberleri: "Başkalarına umut olsun istedik"
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"Başkalarına umut olsun istedik"

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde organları bağışlanan hastanın ablası Fatma İnanç, "Canım yandı ama yapacak bir şey yok. En azından kardeşimin organlarının başka hastalara umut olması bizi teselli ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde organları bağışlanan hastanın ablası Fatma İnanç, "Canım yandı ama yapacak bir şey yok. En azından kardeşimin organlarının başka hastalara umut olması bizi teselli ediyor. Sonuçta başka hayatlar kurtarılacak." dedi.

Kestelli Mahallesi'nde salı günü geçirdiği felç sonucu beyin ölümü gerçekleşen, 2 çocuğu ve ablası Fatma İnanç'ın onayıyla organları bağışlanan Mustafa İnanç'ın (47) ailesi, üzüntülü olsa da organların 4 hastaya umut olacağı inancıyla teselli buluyor.

Fatma İnanç (50), AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin yanında oturan kardeşini sabah ziyarete gittiğinde hareketsiz şekilde yattığını görünce hastaneye götürdüklerini belirterek tedavisi sonrası tekrar eve getirdikleri İnanç'ın aradan geçen yaklaşık 6 saatin ardından yeniden rahatsızlanması üzerine ambulansla hastaneye gittiklerini söyledi.

Felç geçiren kardeşinin daha sonra beyin ölümünün gerçekleştiğini aktaran İnanç, doktorların yönlendirmesiyle organ bağışını kabul ettiklerini ifade etti.

Köy yerinde yaşadıkları için organ bağışı konusunda yeterince bilgi sahibi olunmadığına dikkati çeken İnanç, şöyle devam etti:

"Günümüzde de organ bağışı bekleyen birçok hasta olduğu için kabul ettim. Başkalarına umut olsun istedik. Canım yandı ama yapacak bir şey yok. En azından kardeşimin organlarının başka hastalara umut olması bizi teselli ediyor. Sonuçta başka hayatlar kurtarılacak. Biz de organ bekliyor olabilirdik. Köy yerinde olduğumuz için bu tür olaylara çok iyi bakmıyorlar ama bir organ bir umuttur."

Nazilli Devlet Hastanesinde yapılan operasyonun ardından İnanç'ın karaciğeri Bursa'ya, kalbi ve 2 böbreği İzmir'e gönderilmişti.

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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