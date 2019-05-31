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Başkalarının hesaplarından para çeken zanlı, Kuşadası'nda yakalandı

43 dakika önce

Samsun'da başkasına ait banka hesabından cep telefonu üzerinden para çeken bir zanlı, Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Başkalarının hesaplarından para çeken zanlı, Kuşadası'nda yakalandı, System.String[]
Samsun'da başkasına ait banka hesabından cep telefonu üzerinden para çeken bir zanlı, Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Kasım 2018 tarihinde Samsun'da ikamet eden bir kişinin banka hesabından bilgisi ve rızası dışında 500 TL parasının cep telefonuna havale yöntemiyle çekilmesi üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Paranın 12.14 de ilgili banka şubesinden çekildiğini tespit eden Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bankanın güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceleyerek, parayı çeken kişinin E.Ç. olduğunu belirledi. Takip sonucu yakalanarak, gözaltına alınan E.Ç.'nin yapılan sorgulamada daha önceden "Başkasına Ait banka ve kredi kartlarının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan aranma kaydı bulunduğu ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:18 Kaynak: İHA
Polis, Samsun, Kuşadası, 3. Sayfa
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