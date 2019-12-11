Başkalarının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hakkari'de başkalarının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 8 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, çeşitli tarihlerde Halk Eğitim Merkezi'nde elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavlarına başkalarının yerine girmeye çalışan 8 şüpheli, yüz tanıma sistemiyle tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan zanlılar, Atatürk Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelilerden İ.D'nin aynı suçtan arandığı belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.