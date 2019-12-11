Başkalarının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkalarının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Başkalarının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Hakkari'de başkalarının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 8 zanlı gözaltına alındı.

Başkalarının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Hakkari'de başkalarının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 8 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, çeşitli tarihlerde Halk Eğitim Merkezi'nde elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavlarına başkalarının yerine girmeye çalışan 8 şüpheli, yüz tanıma sistemiyle tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan zanlılar, Atatürk Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelilerden İ.D'nin aynı suçtan arandığı belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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