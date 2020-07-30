Başkale Belediyesi, engelli çocuk için bozuk yolu parke taşıyla döşedi - Son Dakika

Van'ın Başkale Belediyesi, yolların bozuk olması nedeniyle akülü tekerlekli sandalyesiyle dolaşamayan engelli çocuğun evine giden yolu kilitli parke taşıyla döşedi.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Oğulveren Mahallesi'nde yolların bozuk olması nedeniyle evinin önünde akülü tekerlekli sandalyesiyle dolaşamayan ve okula rahatlıkla gidemeyen 10 yaşındaki doğuştan yürüme engelli Gökhan Demirhan'ın belediyeye başvurdu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, yolun yapılması için belediye ekiplerine talimat verdi.

Ekipler, bozuk yola kilitli parke taşıyla döşeyerek, Demirhan'ın tekerlekli sandalyesiyle rahatlıkla dolaşabilmesini sağladı.

Gökhan Demirhan, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Bu yıl 5. sınıfa geçtim. Önceden yollar bozuk olduğu için tekerlekli sandalye ile okula gidemiyordum. Şimdi rahatça geziyorum ve okula gideceğim. Allah yapanlardan razı olsun." dedi.

Baba Saim Demirhan ise "Evimizin önü çamur ve engelli çocuğum arabasıyla okula gidemiyordu. Ben ya da annesi yardım etmek zorundaydık. Belediyemizin ekipleri sağolsun köyümüzün yollarıyla beraber evimizin önünü de yaptılar. Çocuğum artık rahat bir şekilde istediği yere gidip geliyor. Kaymakamımıza ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.