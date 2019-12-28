Başkale Belediyesi gece gündüz karla mücadele ediyor - VAN - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale Belediyesi gece gündüz karla mücadele ediyor - VAN - Son Dakika

Başkale Belediyesi gece gündüz karla mücadele ediyor - VAN

6 saat önce

Başkale Belediyesi ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale Belediyesi ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede etkili olan kar, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve diğer yerleşim yerlerinde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, ilçedeki hastane, okul ve vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve sokaklarda, kar temizleme çalışması yürütüyor.

Toplanan karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, ekipler buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Başkale Belediyesi gece gündüz karla mücadele ediyor - VAN

Başkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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