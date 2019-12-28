Başkale Belediyesi, geceli gündüzlü karla mücadele ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale Belediyesi, geceli gündüzlü karla mücadele ediyor - Son Dakika

Başkale Belediyesi, geceli gündüzlü karla mücadele ediyor

6 saat önce

Van Başkale Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı 14 araç ve 25 personelle mücadele veriyor.

Başkale Belediyesi, geceli gündüzlü karla mücadele ediyor, System.String[]

Van Başkale Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı 14 araç ve 25 personelle mücadele veriyor.


Başkale'de dünden bu yana devam eden kar yağışından ötürü Başkale Belediye Başkan Vekili Kaymakam Asım Solak'ın talimatları doğrultusunda Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların mağdur olmaması için ana arterler, mahalle yolları, araçlarının güzergahları, hastane ve okul önleri ile ara sokaklarda temizlik ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca kent merkezindeki kaldırımlar temizlenirken, oluşturulan toplama ekibi de biriken karları kamyonlara yükleyerek ilçe dışına çıkartıyor. - VAN

Asım Solak, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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