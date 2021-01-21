Başkale Belediyesi kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyor - Son Dakika

Başkale Belediyesi kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyor
21.01.2021 13:43
Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından caddelerde biriken kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.
Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından caddelerde biriken kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.
İlçede 3 günden bu yana etkisini sürdüren kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ilçe merkezi ve mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Gece gündüz çalışma yürüten ekipler, ana arterlerde biriken kar yığınlarını iş makinelerinin yardımıyla kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıyor.
Son Dakika Süper Lig devlerinin istediği Ahmed Kutucu Heracles'e kiralandı Halil Dervişoğlu'nun babası transferi duyurdu: Galatasaray'la anlaştık Sobadan sızan zehirli gaz, 2 kardeşi yaşamdan kopardı Bakan Varank: Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan İHA'ları göreceğiz HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı