Başkale Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Başkale Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

30.12.2021 16:14
Başkale Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Van'ın Başkale Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Van'ın Başkale Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Belediyede görev yapan 26 memurun 2022-2023 yıllarını kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile Bem-Bir Sen Van Şube Başkanı Harun Altın tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Solak, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Başkale Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

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Asım Solak, Başkale, Memur, Van, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkale Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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