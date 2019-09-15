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Başkale Belediyesinden okul temizliği

52 dakika önce

Başkale Belediyesi ilçedeki tüm okulları temizledi.

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Başkale Belediyesi ilçedeki tüm okulları temizledi.

Başkale Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına temiz ve sağlıklı şartlarda başlangıç yapabilmesi için çalışmalarını tamamladı.

Tüm okullarda, bahçeler başta olmak üzere öğrencilerin vakit geçirdiği alanlar uzun süreli dezenfekte edilip yıkandı.

Belediye, bundan sonra da çocukların eğitim-öğretim yılını temiz ve sağlıklı şartlarda sürdürebilmesi için temizlik çalışmalarını sürdürecek.

Başkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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