Başkale Belediyesinden Vatandaşlara Çorba İkramı
34 dakika önce
Başkale Belediyesi, hastaneye gelen hasta ve yakınlarına ücretsiz sıcak çorba ikram etmeye başladı.
Başkale Belediyesi, hastaneye gelen hasta ve yakınlarına ücretsiz sıcak çorba ikram etmeye başladı.
Belediye, hafta içi her gün saat 08.00'den başlayarak Başkale Devlet Hastanesinde vatandaşlara sıcak çorba dağıtıyor.
Sabahın erken saatlerinde hastaneye gelen hasta ve yakınları, belediyenin sunduğu sıcak çorba hizmetinden faydalanıyor.
İlk çorba ikramını Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile Başkale Devlet Hastanesi Başhekimi Enver Yılmaz yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:25 Kaynak: AA
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