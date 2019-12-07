Son Dakika Haberleri: Başkale Belediyesine atanan kayyum göreve başladı
Son Dakika Güncel Başkale Belediyesine atanan kayyum göreve başladı - Son Dakika

Başkale Belediyesine atanan kayyum göreve başladı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü propagandası suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan HDP'li Erkan Acar'ın yerine görevlendirilen İlçe Kaymakamı Asım Solak, kayyum olarak göreve başladı.

Başkale Belediyesine atanan kayyum göreve başladı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü propagandası suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan HDP'li Erkan Acar'ın yerine görevlendirilen İlçe Kaymakamı Asım Solak, kayyum olarak göreve başladı.


Başkale ilçesinde terör örgütü propagandası suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan HDP'li Erkan Acar'ın yerine İlçe Kaymakamı Asım Solak, kayyum olarak atandı. Sabah saatlerinde belediyeye gelen Kaymakam Solak, birimleri tek tek gezerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - VAN

Halkların Demokratik Partisi, Erkan Acar, Başkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van Başkale Belediyesi'ne kayyum atandı
HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı Selahattin Demirtaş'la görüşen eşinden açıklama: Öfkeli ve üzgündü Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 17:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale Belediyesine atanan kayyum göreve başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]