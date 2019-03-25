Son Dakika Haberleri: Başkale Beyaza Büründü

Başkale Beyaza Büründü

59 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları etkili oldu.

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Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları etkili oldu.

İlçede, dün gece başlayan kar etkisini sürdürdü, kent adeta beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 santime ulaştığı ilçede belediye karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:39 Kaynak: AA

Van, Başkale, Güncel
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