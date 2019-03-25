Başkale Beyaza Büründü
59 dakika önce
Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları etkili oldu.
Van
'ın Başkale
ilçesinde olumsuz hava koşulları etkili oldu.
İlçede, dün gece başlayan kar etkisini sürdürdü, kent adeta beyaza büründü.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 santime ulaştığı ilçede belediye karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:39 Kaynak: AA
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