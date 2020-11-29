Başkale beyaza büründü - Son Dakika

Başkale beyaza büründü

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Günlerdir sıcak havaların etkili olduğu Başkale'de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kısa sürede ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezinde vatandaşların mağdur olmaması ve trafiğin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için kar küreme ve temizleme çalışması başlatırken, işyerlerini açan vatandaşlar ise kürekle işyerlerinin önünü temizledi.

Başkale Minibüs Kooperatifi Başkanı Kerem Karaman ise kar yağışının ulaşımı aksamadığını dile getirerek, "Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yollarımız açık. Tek temennimiz bu hastalığın bitmesidir. 2021 yılı daha güzel bir yıl olur inşallah" ifadelerini kullanırken,kar yağışının mevsim itibariyle zamanı olduğunu ifade eden esnaf Hacı İbrahim Aydın ise "Memleketimizde 8 ay kış, 4 ay yaz görüyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri de özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere bölgede kar yağışının gün boyunca etkili olacağını söylediler.