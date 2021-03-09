Başkale'de 1 kilo 52 gram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Sarısu Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluğundaki sınır hattında müşterek başlatılan çalışma sonucu İran sınırında bulunan Kaşkol Mahallesi sınırları içerisinde yola bırakılmış 1 kilo 52 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

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