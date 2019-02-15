Son Dakika Haberleri: Başkale'de 1 Kilo 900 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Başkale'de 1 Kilo 900 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

21 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda 1 kilo 900 gram Metamfetamin ele geçirdi.

Başkale'de 1 Kilo 900 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda 1 kilo 900 gram Metamfetamin ele geçirdi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi il merkezine sevk edeceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Ekipler, Başkale ilçesi Kavurgalı Mahallesi yol ayrımında şüphelinin seyahat ettiği minibüsü durdurup arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde ve eşyalarında 1 kilo 900 gram Metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:04 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Paralarını Çalan Hırsızların Arabasına Binen Kadın, Şüphelilerden Birini Isırdı Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı

Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı 16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:25:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale'de 1 Kilo 900 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]