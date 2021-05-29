Baskale'de 10,5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından Bölekli Mahallesi Yerliharman mezrasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kullanılmayan metruk yapıda yapılan aramada toprağa gömülü çuval içerisinde 10 paket halinde 10 kilo 594 gram metamfetamin ele geçirildi.Uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor

Maskesini düzgün takmadığı için uyarılınca görevlinin 2 dişini kırdı!

Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti

Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı

İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az