Son Dakika Haberleri: Başkale'de 10 Okula Yeni Kalorifer Kazanı

Başkale'de 10 Okula Yeni Kalorifer Kazanı

20 dakika önce

Başkale Belediyesi ilçedeki 10 okulun kalorifer kazanını değiştirdi.

Başkale'de 10 Okula Yeni Kalorifer Kazanı, System.String[]
Başkale Belediyesi ilçedeki 10 okulun kalorifer kazanını değiştirdi.

Belediyenin Böğrüpek, Ömerdağı, Eşmepınar, Aşalan, Uğurlu ve Koçdağı ilk ve ortaokulları ile Merkez Başkale, Ayyıldız, Yunus Emre ve Başkale ana okullarındaki kalorifer kazanlarını stokerli kazanlarla değiştirdiği bildirildi.

Okulların ısınmasında ve güvenliğinde iyileştirme sağlayan yeni kazanlar, kalorifer görevlilerine de büyük kolaylık sağlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:18 Kaynak: AA

Merkez, Uğurlu, Başkale, Güncel
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