Üye Girişi
Başkale'de 100 adet av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de 100 adet av tüfeği ele geçirildi

15.02.2022 09:02
Başkale'de 100 adet av tüfeği ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda, 100 adet av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda, 100 adet av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Başkale'ye bağlı Sualtı Mahallesi Dereboyu mezrası ve Esenyamaç Mahallesine yüklü miktarda av tüfeği gönderileceği ihbarı üzerine Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.

Başkale KOM ve Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Hakkari Karayolu Çamlık Yol Kontrol Noktasında, Sualtı ve Esenyamaç mahalleleri istikametine doğru giden şüpheli bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde yapılan aramada piyasa değeri 300 bin TL olan 100 adet pompalı av tüfeği ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - VAN

Başkale'de 100 adet av tüfeği ele geçirildi

YORUMLAR
500

Av Tüfeği, Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de 100 adet av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
08:27 100 milyonluk Sadrazam mirasının kime gideceğini mitokondri bağı çözecek!
08:26 Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü
08:12 Meteoroloji paylaştı! Yer yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
08:10 Üç KDV indirimi daha yolda: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor
08:00 Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 15 Şubat Salı altın kuru
07:58 Burak Sergen, Sadakatsiz'den ayrılıyor! Dizinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı
07:54 3 çocuğunun annesini ormanda infaz etti! Sonra aynı av tüfeğiyle kendine sıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 09:08:40. #1.11#
SON DAKİKA: Başkale'de 100 adet av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement