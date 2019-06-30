Son Dakika Haberleri: Başkale'de 101 kilo eroin ele geçirildi
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Başkale'de 101 kilo eroin ele geçirildi

1 saat önce

VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başkale ilçesinde durdurulan kamyonette 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi.

Başkale'de 101 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]
VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başkale ilçesinde durdurulan kamyonette 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinden Van İl merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu, küçükbaş yükle kamyoneti takibe aldı. Başkale ilçesi Yolmaçayır Mahallesi sınırlarında durdurulan kamyonette, uyuşturucu madde arama köpeği 'Barut' ile yapılan aramada 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:32 Kaynak: DHA
Van, Başkale, Güncel
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