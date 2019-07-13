Son Dakika Haberleri: Başkale'de 115 düzensiz göçmen yakalandı
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Başkale'de 115 düzensiz göçmen yakalandı

4 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 115 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 115 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında 2 grubu durdurdu.
Kontrollerde 34'ü çocuk, 31'i de kadın 115 Bangladeş ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.
Başkale Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolleri sırasında yeterli besin alamadığı için bitkin düşen bir bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Diğer düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Başkale'de 115 düzensiz göçmen yakalandı
Jandarma, Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:09 Kaynak: AA
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