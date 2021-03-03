Başkale'de 123 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde çuvallarla yere gömülmüş vaziyette 123 kilogram eroin ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güleçler Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik köpeği Barut'un da katıldığı operasyonda, belirlenen 3 ev arasında yapılan arama sonucu yere gömülmüş vaziyette çuvallar içerisinde 123 kilogram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye ele konulurken, kim ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - VAN