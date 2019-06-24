Son Dakika Haberleri: Başkale'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
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Başkale'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkale'de 14 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, Albayrak ve Atlılar mahalleleri yakınlarında yaya ilerleyen grubu durdurdu.
Kontrollerde 14 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:12 Kaynak: AA
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