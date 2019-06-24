Başkale'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
2 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:12 Kaynak: AA
'ın Başkale
ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, Albayrak ve Atlılar mahalleleri yakınlarında yaya ilerleyen grubu durdurdu.
Kontrollerde 14 Afganistan
uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi
'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haftaya düşüşle başlayan dolar kuru tekrar yükselişe geçti
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt
Şarkıcı Haluk Levent, "Seçim bitti, artık yazabilirim" diyerek Ekrem İmamoğlu ile anısını anlattı
TÜSİAD'dan seçim açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız